Технадзор из Тулы завтра посетит орловский Красный мост

Специалисты проверят работы по переносу высоковольтных проводов, сетей связи и газа.
Специалисты из тульского Технадзора завтра, 16 сентября, посетят Орел, чтобы принять работы по переносу высоковольтных проводов, сетей связи и газа. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В общей сложности в работах по реконструкции моста сейчас задействованы 122 рабочих и 24 единицы спецтехники. К концу октября они планируют полностью завершить устройство буронабивных свай. В настоящее время эти работы идут полным ходом.
Кроме того, сотрудники УПМК-22 приступили к демонтажу основного пролетного строения переправы, а в русловой части реки завершилась забивка шпунта. Это позволит начать откачку воды и откроет для реставрации центральную опору.
ИА «Орелград»