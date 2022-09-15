Технадзор из Тулы завтра посетит орловский Красный мост

Специалисты проверят работы по переносу высоковольтных проводов, сетей связи и газа.

Специалисты из тульского Технадзора завтра, 16 сентября, посетят Орел, чтобы принять работы по переносу высоковольтных проводов, сетей связи и газа. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В общей сложности в работах по реконструкции моста сейчас задействованы 122 рабочих и 24 единицы спецтехники. К концу октября они планируют полностью завершить устройство буронабивных свай. В настоящее время эти работы идут полным ходом.

Кроме того, сотрудники УПМК-22 приступили к демонтажу основного пролетного строения переправы, а в русловой части реки завершилась забивка шпунта. Это позволит начать откачку воды и откроет для реставрации центральную опору.

ИА «Орелград»