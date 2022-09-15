В Ливнах оценили доходность муниципального имущества

Выручка от использования имущества немного превысила плановые показатели.



В администрации города Ливны отчитались о работе с муниципальным имуществом. Как уточнили в мэрии, с отчетом выступила Татьяна Горшкова, начальник отдела имущественных отношений, учета и приватизации жилья. Итоги она озвучила за 8 месяцев 2022 года. По ее словам, общая сумма поступлений от использования муниципального имущества за указанный период времени составила 7,907 миллиона рублей, что на 2 процента больше плановых показателей. При этом план по продаже муниципального имущества оказался превышен на 25 процентов. Поступления составили 2,381 миллиона рублей.

«Выросли доходы от заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, объем поступлений дивидендов по акциям по итогам работы акционерных обществ за 2021 год, — сообщила Татьяна Горшкова. — Сумма поступлений от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий составила 1,935 миллиона рублей – это почти вдвое меньше ожидаемого показателя. Основная причина — снижение числа арендаторов торговых мест МУТП «Ливенское», отсутствие прибыли в МУП «Коммунальный сервис».

Кроме того, докладчик напомнила о том, что в текущем году в рамках реализации мер по имущественной поддержке малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан был расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для использования ими. В данный перечень в Ливнах включены 14 объектов недвижимого имущества, два земельных участка и четыре объекта движимого имущества.

«На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сейчас состоит 684 семьи, — добавила Татьяна Горшкова. — В 2022 году двум ветеранам боевых действий для приобретения жилого помещения в собственность предоставлена социальная выплата в размере 1,066 миллиона рублей каждому. Для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями до администрации города Ливны доведены лимиты в размере около 24 миллионов рублей. С целью реализации переданных государственных полномочий администрацией города опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на приобретение благоустроенных жилых помещений, общей площадью не менее 33 и не более 45 квадратных метров».

ИА «Орелград»