В Орле определились два участка, претендующих на место для поликлиники № 1

Главврач поликлиники отдает предпочтение участку на правом берегу Оки от Герцена до Набережной Дубровинского.

Из 15 вариантов расположения нового корпуса поликлиники № 1 актуальными остались только два. Это стало известно на сегодняшнем заседании комитета облсовета по здравоохранению.

Напомним, ранее в этом качестве был предложен участок в переулке Артельном, в Северном районе. Это обернулось громким скандалом, вмешательством прокуратуры и отменой первоначального решения.

Теперь власти выбирают между участком на пересечении Старо-Московского шоссе с улицей Паровозная и участком на правом берегу реки Оки от улицы Герцена до Набережной Дубровинского.

При этом, Елена Абрахина, главврач медучреждения, отдает предпочтение варианты на правом берегу Оки.

ИА «Орелград»