В Орле заявили о сокращении безработицы на 15 процентов

Количество официальных безработных заметно сократилось всего за один год.



В Орловской области по состоянию на 1 августа 2022 года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 августа 2021 года на 15,4 процента. Такие данные приведены в правительственном бюллетене социально-экономического развития региона. Сообщается, что уровень фиксированной безработицы на отчетную дату составил всего 0,7 процента экономически активного населения, тогда как годом ранее он составлял 0,9 процента.

Численность официально зарегистрированных безработных, по последним данным, составляет 2575 человек, или 84,6 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На 1 августа 2021-го безработных, официально состоявших на учете в государственной службе занятости, в регионе насчитывалось 3044 человека. Отметим, что данная статистика базируется только на сведениях государственных центров занятости. Она не учитывает тех скрытых безработных, которые в эту службу не обращаются.

Однако оценить общую безработицу можно по данным Орелстата. Ранее это ведомство обнародовало итоги обследования, согласно которым численность рабочей силы (орловцы в возрасте 15 лет и старше) в апреле-июне 2022 года составила 333,7 тысячи человек. Из них 316,7 тысячи орловцев были заняты в экономике. А 16,9 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. В соответствии с методологией Международной Организации Труда именно такие люди и классифицируются как безработные.

ИА «Орелград»