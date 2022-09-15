В Орловской области стартует хоккейный турнир студенческих команд

Завтра во Мценске студенты из ХК «ОрелГУ» сыграют с соперниками из Смоленска.

Завтра во Мценске начинается хоккейный турнир среди студенческих команд. Четыре команды проведут очные встречи друг с другом 16, 17 и 18 сентября.

В пятницу и субботу четыре игры пройдут на площадке мценского Ледового комплекса (г. Мценск, ул. Тургенева, 200). Начало встреч — в 15.00 и 18.00.

А в воскресенье решающие матчи примет орловская Ледовая арена микрорайона Алроса (г. Орел, ул. Зеленина, 4). Соперниками орловской команды станут коллективы из Москвы, Новомосковска и Смоленска.

Вход свободный (0+).

ИА «Орелград»