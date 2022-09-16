Банк оштрафовали на миллион по требованию орловского пристава

Финансовая организация поплатилась за неисполнение постановления судебного пристава.



Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление судебного пристава из Орловской области о признании одного из банков виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 17.14 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд назначил кредитной организации наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей. Подробности сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области.

По данным ведомства, в Мценском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с гражданина в пользу кредитора неустойки. Она была начислена за нарушение срока исполнения обязательств по возврату уплаченной по договору денежной суммы. Также за гражданином числится долг по назначенному ему судом штрафу за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя. В рамках исполнительного производства пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке.

«Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, должна незамедлительно исполнить содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, — говорят в УФССП. — Однако в нарушение законодательства банк своевременно не исполнил требования исполнительного документа о взыскании денежных средств. Поступившие на расчетный счет должника денежные средства были только частично переведены на депозитный счет отделения судебных приставов для их дальнейшего перечисления взыскателю, в связи с чем должник успел снять и воспользоваться оставшимися средствами».

Тем самым банк совершил административное правонарушение и был наказан судом по части 2 статьи 17.14.КоАП РФ (неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

ИА «Орелград»