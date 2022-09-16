Клычков вошел в пятерку самых патриотичных российских губернаторов

Оценивались поддержка Специальной военной операции на Украине.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков оказался в пятерке самых патриотичных глав субъектов Российской Федерации. К такому выводу пришли сотрудники аппарата «Справедливой России» и Штаба Захара Прилепина.

На вершине рейтинга ожидаемо оказались глава Крыма Сергей Аксенов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. При этом, вместо губернаторов Белгородской и Курской областей, которых многие могли ожидать увидеть в лидерах, в топ-5 вошли главы Чувашии и Орловской области, а также — губернатор Петербурга Беглов.

Наименее патриотичным губернатором был признан глава Смоленской области Алексей Островский.

В основе рейтинга лежали 15 критериев, так или иначе связанных с поддержкой Специальной военной операции России на Украине.

ИА «Орелград»