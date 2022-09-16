Общественность закупила бронежилеты для орловских бойцов Росгвардии

Партия бронежилетов стоимостью в восемь с половиной миллионов рублей уже передана фронтовикам.

Представители орловского бизнеса вместе с другими неравнодушными гражданами помогли закупить партию дополнительных бронежилетов для бойцов орловской Росгвардии, участвующих в Специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев в своем телеграмм-канале.

Посылка стоимостью в восемь с половиной миллионов рублей уже доставлена по назначению.

«Приобретены бронежилеты, с дополнительными вкладышами под магазины, кевларовыми вставками, бронеплитами и КАПами. Отмечу, что закупленные бронеплиты Бр5 имеют высочайший класс безопасности и являются одними из самых надежных», — рассказал Лежнев.

ИА «Орелград»