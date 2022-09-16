Поселок из Орловской области в час ночи встречал бойцов, вернувшихся с фронта: видео

Участников боевых действий встречали хлебом-солью.

Жители Орловской глубинки, ранее показавшие стране как надо провожать солдат на фронт, на этот раз показали пример встречи участников Специальной военной операции России на Украине.

Губернатор Андрей Клычков опубликовал видео из поселка Колпна, жители которого в час ночи громко и тепло встречали с хлебом-солью и живым коридором бойцов Росгвардии.

«Дети, взрослые, пенсионеры, люди разных профессий, статусов вышли на улицу поблагодарить настоящих героев, выполнивших свой долг перед Родиной, передать им подарки и наилучшие пожелания. Это не просто добрый порыв, это — великая общность со своей страной, единение со своей армией, искренний патриотизм, солидарность и гражданский долг. Хотя, вряд-ли такие высокие эпитеты приходили на ум приветствующим бойцов колпнянцам. Просто они по другому не могут, это от сердца и от души», — рассказал губернатор.

ИА «Орелград», видео Андрей Клычков