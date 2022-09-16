В Орле высаживают новые деревья на улице Ломоносова

16.9.2022 | 12:48 ЖКХ, Новости

Уже высажен 21 остролистный клен.

Орловская мэрия сообщила, что в городе не только вырубают, но и сажают деревья. В частности, высадка саженцев происходит на улице Ломоносова.

Сообщается, что уже высажен 21 остролистый клен. Такие же деревья 40 лет назад посадили в районе памятника «Алеша» в Северном районе Орла, и они до сих пор радуют взор жителей и гостей города. Ожидается, что на улице Ломоносова высадят 102 таких дерева.

«Корневая система и крона данного вида нарастают медленно, а потому некоторое время деревца будут набираться сил. Сейчас их стоит оберегать от вредных факторов. Все деревья уже подвязаны и огорожены для защиты коры внизу стволов», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

ИА «Орелград»

 

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