В Орловской области прокуратура вмешалась в провал старта отопительного сезона

Задержки с включением отопления в объектах здравоохранения и образования признаны нарушением законодательства в сфере ЖКХ.

Главам 11 муниципальных образований Орловской области внесены представления после провала начала отопительного сезона. Об этом «Орелграду» сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о руководстве Ливен, Орловского муниципального округа, а также — Ливенского, Мценского, Залегощенского, Свердловского, Верховского, Залегощенского, Дмитровского, Хотынецкого и Урицкого районов.

Прокуратуре стало известно о том, что в каждом из перечисленных муниципальных образования есть объекты здравоохранения и образования, в которых до сих пор не подключено отопление. Надзорное ведомство расценила эти факты как нарушение законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее «Орелград» сообщал о том, что со стартом отопительного сезона не справились 10 из 24 районов Орловской области, а также — два из трех городов областного значения.

ИА «Орелград»