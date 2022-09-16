В орловском СИЗО запрещены длительные и краткосрочные свидания

Ограничения введены из санитарных соображений.

Начиная с 14 сентября в орловском СИЗО введен запрет на проведение длительных и краткосрочных свиданий, а также — проведение массовых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

Вынужденная мера введена постановление главного государственного санитарного врача и призвана стабилизировать эпидемиологическую обстановку. При этом, прием посылок и передач может быть разрешен при соблюдении мер инфекционной безопасности.

Аналогичные ограничения еще с 8 сентября введены в Шаховской колонии (ИК-6). Меры будут действовать до особого указания.

ИА «Орелград»