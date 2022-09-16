В орловском СИЗО запрещены длительные и краткосрочные свидания

16.9.2022 | 12:40 Закон и порядок, Медицина, Новости

Ограничения введены из санитарных соображений.

Начиная с 14 сентября в орловском СИЗО введен запрет на проведение длительных и краткосрочных свиданий, а также — проведение массовых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

Вынужденная мера введена постановление главного государственного санитарного врача и призвана стабилизировать эпидемиологическую обстановку. При этом, прием посылок и передач может быть разрешен при соблюдении мер инфекционной безопасности.

Аналогичные ограничения еще с 8 сентября введены в Шаховской колонии (ИК-6). Меры будут действовать до особого  указания.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования