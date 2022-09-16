Вспышка АЧС в Орловской области встревожила специалистов

Управление Россельхознадзора провело заседание по вопросам борьбы с африканской чумой свиней.



Руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный провел совещание, участниками которого стали руководители органов АПК Орловской и Курской областей, начальники управлений ветеринарии и представители свиноводческих предприятий. В числе участников были и представители компании «Мираторг-Курск». Напомним, что в начале сентября на территории животноводческого комплекса этой компании в Шаблыкинском районе Орловской области была зафиксирована вспышка АЧС.

Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, именно вопросам недопущения заноса и распространения африканской чумы свиней на территории подконтрольных регионов и было посвящено совещание. Евгений Черный обратил внимание на обострение эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней. Оно было предсказано специалистами «в связи с сезонной цикличностью подъемов заболеваемости». Черный призвал к усилению биологической безопасности свиноводческих площадок.

«В рамках совещания были подробно рассмотрены типовые нарушения ветеринарного законодательства, способствующие заносу вируса АЧС в промышленное свиноводство, — рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Предприятиям рекомендовано обеспечить доступ специалистов государственной ветеринарной службы на производственные площадки для осмотра, вскрытия павших животных и стопроцентного отбора проб для исследования на наличие генома вируса АЧС».

Также им было рекомендовано закрепить транспортные средства за свиноводческими комплексами, исключив их использование в других регионах; усилить контроль за проведением дезинфекции всего автотранспорта, используемого для ввоза и вывоза свиней, доставки комбикормов, перевозки биологических отходов; усилить досмотр лиц, посещающих производственную площадку для исключения возможности проноса продуктов питания на территорию фермы; исключить возможность прохода персонала в чистую зону без обработки.

Службам безопасности предприятий специалисты посоветовали усилить контроль за работниками и проверять, имеются ли у них или их родственников домашние свиньи в их личных подсобных хозяйствах. Веь вирус АЧС такой работник может занести на предприятие буквально из своего дома. Также аграриям посоветовали усилить контроль за проведением обязательных мониторинговых исследований крови на свиноводческих предприятиях.

ИА «Орелград»