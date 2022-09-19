Павловский ФАП отремонтирует «Долина»

Определен подрядчик, который проведет капитальный ремонт Павловского фельдшерско-акушерского пункта БУЗ Орловской области «Залегощенская ЦРБ».

По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. ООО «Долина» запросило за свои услуги 3 662 252 рубля 02 копейки. Предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости контракта. Срок исполнения – 30 декабря 2022 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «Долина» зарегистрировано в Орле в 2016 году. Директор и учредитель — Султанов Валижон Ганжаевич. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Численность персонала – 3.

ИА «Орелград»