В Орловской области футбольный матч помог собрать 600 тысяч на нужды армии

Команда ветеранов из трех районов Орловщины сыграла с гостями из Карачева.

В Орловской области прошел благотворительный футбольный матч, позволивший собрать 600 тысяч рублей на помощь бойцам, выполняющим боевые задачи на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

На футбольном поле сошлись команда «25 округ», составленная из ветеранов футбола Сосковского, Урицкого и Шаблыкинского районов, а также гости из Карачева Брянской области. Победу одержали карачевцы.

Мероприятие посетили главы трех упомянутых районов Орловской области, а также — депутаты облсовета Сергей Потемкин и Юлия Мальфанова.

«Спасибо всем, кто поддержал и поучаствовал. Отдельные слова благодарности предпринимателям и главам фермерских хозяйств. Спасибо тем, кто сегодня пришел на стадион с флагами и больше часа под дождем скандировал кричалки. Спасибо главам районов Сергею Новикову, Николаю Тураеву и отдельное, огромное спасибо Роману Силкину!», — поделился впечатлениями Сергей Потемкин, зампред облсовета и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.

«Наши военнослужащие сражаются очень стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения, солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. И в борьбе с общим врагом мы вместе! Мы поддерживаем курс нашего Президента на патриотизм и счастливое будущее!», — заявила Юлия Мальфанова, зампред комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями.

ИА «Орелград»