В Орловской области запретили перестраивать семейный склеп Фета

Склеп, в котором похоронен знаменитый поэт, получил особый правовой режим.



В Орловской области власти утвердили границы территории и правовой режим использования территории объекта культурного наследия федерального историко-культурного значения «Семейный склеп, в котором похоронен поэт Фет Афанасий Афанасьевич», 1820-1892 гг. Он расположен в селе Клейменово на территории Орловского муниципального округа. Проект был разработан одним из местных индивидуальных предпринимателей в рамках выполнения государственного контракта.

Он был согласован, в результате был утвержден следующий правовой режим использования семейного склепа Афанасия Фета. На его территории разрешается только ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта. Установлены и требования к объектам капитального строительства, расположенным в границах склепа. Там разрешается ремонт и реконструкция без увеличения объемно-пространственных характеристик, а также ведение хозяйственной деятельности, позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

При этом на территории склепа запрещается возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника. Под запретом оказалось проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению склепа или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта. Нельзя также проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер склепа. Добавим, что запрет касается и распространения наружной рекламы на указанном объекте.

Знаменитый поэт Афанасий Фет, который в детстве, а затем и в конце своей жизни носил фамилию отца Шеншин, родился 23 ноября (5 декабря) 1820 года в усадьбе Новоселки Мценского уезда Орловской губернии. Скончался он 21 ноября (3 декабря) 1892 года в Москве, но был похоронен в селе Клейменово, родовом имении Шеншиных.

ИА «Орелград»