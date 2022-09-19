В сети опубликованы видео затопленных орловских дорог

Дорожная инфраструктура ожидаемо не выдержала выпавших осадков.

В социальных сетях массово публикуются видеозаписи с орловских дорог, сделанные вчера вечером. На них видно, что городская дорожная инфраструктура повсеместно не выдержала нагрузок, вызванных обильными осадками.

В целом, очередной ураган обернулся падением деревьев, отключениями электроэнергии в сельской местности и повреждениями кровли домов. Сведений о человеческих жертвах не поступало.

Отметим, что непогода в Орловской области скорее всего продолжится и сегодня.

ИА «Орелград», видео из соцсетей