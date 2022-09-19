В сети опубликованы видео затопленных орловских дорог

19.9.2022 | 12:57 Новости, Происшествия

Дорожная инфраструктура ожидаемо не выдержала выпавших осадков.

В социальных сетях массово публикуются видеозаписи с орловских дорог, сделанные вчера вечером. На них видно, что городская дорожная инфраструктура повсеместно не выдержала нагрузок, вызванных обильными осадками.

В целом, очередной ураган обернулся падением деревьев, отключениями электроэнергии в сельской местности и повреждениями кровли домов. Сведений о человеческих жертвах не поступало.

Отметим, что непогода в Орловской области скорее всего продолжится и сегодня.

ИА «Орелград», видео из соцсетей

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Орелград. 2022 год

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