Актеры воронежского ТЮЗа посетят с гастролями Орел

Первую постановку можно увидеть уже завтра.

Начиная с завтрашнего дня в Орле начнутся гастроли Воронежского государственного театра юного зрителя. Об этом сообщили в орловском театре «Свободное пространство», на сцене которого пройдут спектакли.

Воронежцы представят орловскому зрителю мюзикл «Остров сокровищ», музыкальную сказку «Золушка» и комедию по пьесе А.Н. Островского «Последняя жертва».

Расписание спектаклей:

21 сентября в 12.00 в 18.00 – «Остров сокровищ» 12+

22 и 23 сентября в 11.00 – «Золушка» 6+

23 октября в 19.00 – «Последняя жертва» 16+

Отметим, что в эти же дни гости из Воронежа смогут ознакомиться с постановками орловского театра — «Чучело», «Летучий корабль», «Аладдин» и «Пижама на шестерых».

ИА «Орелград»