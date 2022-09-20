Две электрички «Орел — Мценск» исключены из расписания

Поезда вводились с учетом летнего дачного трафика.

Два пригородных электропоезда, следовавшие по маршруту Орел — Мценск, исключены из расписания. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Изменения вступают в силу с 26 сентября и обусловлены окончанием дачного сезона и сопутствующего уменьшения числа пассажиров.

«Электропоезда №6324 Орел – Мценск отправлением из Орла в 13:32 и №6323 Мценск – Орёл отправлением из Мценска в 15:24, которые назначались на период дачного сезона, будут выведены из расписания», — сообщили в РЖД.

ИА «Орелград»