Две электрички «Орел — Мценск» исключены из расписания

20.9.2022 | 10:45 Новости, Общество

Поезда вводились с учетом летнего дачного трафика.

 

Два пригородных электропоезда, следовавшие по маршруту Орел — Мценск, исключены из расписания. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Изменения вступают в силу с 26 сентября и обусловлены окончанием дачного сезона и сопутствующего уменьшения числа пассажиров.

«Электропоезда №6324 Орел – Мценск отправлением из Орла в 13:32 и №6323 Мценск – Орёл отправлением из Мценска в 15:24, которые назначались на период дачного сезона, будут выведены из расписания», — сообщили в РЖД.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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