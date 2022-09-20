Генерал-полковник Росгвардии пообщался с представителями орловских оборонных заводов

В Орле прошло выездное заседание научно-технического совета Росгвардии.

Заместитель директора Федеральной службы войск Росгвардии генерал-полковник Алексей Беззубиков посетил Орел и пообщался с представителями местных оборонных заводов. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Это произошло в рамках выездного заседания научно-технического совета Росгвардии, который прошел в нашем городе.

«В ходе заседания, в котором приняли участие руководители предприятий оборонной промышленности, были определены направления развития по разработке перспективных образцов военной и специальной техники в интересах войск национальной гвардии Российской Федерации. Также представители Росгвардии ознакомились с производственными возможностями и выпускаемой продукцией на одном из предприятий», — рассказали в силовом ведомстве.

Кроме того, генерал-полковник Беззубиков возложил цветы к Мемориалу воинской славы защитников города Орла.

ИА «Орелград»