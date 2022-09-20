На орловском мусоросортировочном заводе нашли истощенную собаку

Животное находилось в мусорном мешке.

«Живой» пакет обнаружили 20 сентября на предприятии в Ливенском районе, сообщает «Принт ТВ». Волонтеры доставили животное к ветеринару. Собака ослаблена, шерсть в ужасном состоянии, сообщили в группе АНО «4 лапы». Предположительно это фокстерьер.

«Как она там оказалась и почему остается только догадываться. Куда катится мир??? Живую собаку в мусор!!!» — ужасаются волонтеры.

Пострадавшее животное нуждается в дальнейшем обследовании и лечении. Также собаке нужен хороший корм. Как помочь животному, можно узнать в группе по ссылке.

ИА «Орелград»