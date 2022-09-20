«Одноклассники» заявили, что не фиксируют подозрительной активности Клычкова

Пресс-служба социальной сети ответила на сообщение Орловского губернатора о блокировке его аккаунта.

Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 19 сентября пояснил, почему не отвечает подписчикам в «Одноклассниках».

«Была бот-атака. Система заблокировала на 14 дней», — заявил Андрей Клычков.

Новость разлетелась в СМИ, в том числе федеральных. Пресс-служба социальной сети «Одноклассники» посчитала нужным дать официальный комментарий к заявлению главы Орловщины.

«Аккаунт губернатора Орловской области Андрея Клычкова был и остается доступен всем пользователям соцсети, — указано в письме, пришедшем в редакцию «Орелграда». — На короткое время алгоритмы автоматической модерации ОК ограничили только отправку сообщений пользователя незнакомым людям в соцсети. Сейчас никаких ограничений у профиля нет. Мы не фиксируем никакой подозрительной активности, данные пользователей в безопасности».

ИА «Орелград»