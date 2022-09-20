Орловцы завалили мэра сообщениями о жилых домах без отопления

Ранее Андрей Клычков сообщал о проблемах с подключением в 30 домах.

Жители Орла прислали мэру Юрию Парахину огромное количество сообщений с информацией о домах, до сих пор неподключенных к отоплению.

Это произошло после того, как глава города предложил совместными усилиями создать реальную картину по старту отопительного сезона. Все желающие могли сообщить чиновникам о проблемах с подключением своего дома.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков сообщал о холодных трубах всего лишь в 30 орловских домах. Однако, судя по числу сообщений, пришедших Парахину, это очень далеко от истины.

Помимо своих адресов горожане также присылают мэру названия своих управляющих компаний. И количество упоминаемых УК также продолжает расти.

ИА «Орелград»