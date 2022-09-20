Орловцы завалили мэра сообщениями о жилых домах без отопления

20.9.2022 | 10:09 ЖКХ, Новости

Ранее Андрей Клычков сообщал о проблемах с подключением в 30 домах.

Жители Орла прислали мэру Юрию Парахину огромное количество сообщений с информацией о домах, до сих пор неподключенных к отоплению.

Это произошло после того, как глава города предложил совместными усилиями создать реальную картину по старту отопительного сезона. Все желающие могли сообщить  чиновникам о проблемах с подключением своего дома.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков сообщал о холодных трубах всего лишь в 30 орловских домах. Однако, судя по числу сообщений, пришедших Парахину, это очень далеко от истины.

Помимо своих адресов горожане также присылают мэру названия своих управляющих компаний. И количество упоминаемых УК также продолжает расти.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования