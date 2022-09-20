Орловскую Сосну почистят за 37 млн рублей куряне

20.9.2022 | 8:07 ЖКХ, Новости

Определен подрядчик для расчистки русла реки в поселке Колпна.

Фото газеты Колпнянского района «За изобилие»

Всего на электронный аукцион было подано три заявки. Победителем признано ООО «Воддорстрой». Конкуренция помогла сэкономить почти 3 млн рублей. Итоговая цена контракта — 37 887 886 рублей 70 копеек, указано на сайте «Госзакупки». Предусмотрен аванс – 44%.

Подрядчику предстоит углубить дно, удалить илистые отложения и провести прочие строительные гидротехнические работы. Все необходимо завершить до 29 декабря 2023 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «Воддорстрой» зарегистрировано в Курске в 2019 году. Учредитель и генеральный директор – Светлана Расторгуева. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Численность персонала – 6.

Отметим, масштабный для муниципалитета экологический проект будет реализован в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области».

ИА «Орелград»

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