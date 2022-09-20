В 2022 году более девяти тысяч орловцев прослушали лекции о вреде наркотиков

Более половины аудитории — несовершеннолетние.

За восемь месяцев 2022 года 9 100 жителей Орловской области посетили профилактические мероприятие антинаркотической направленности. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Владимира Журавлева, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области.

Всего было проведено 186 подобных мероприятий. Более половины слушателей (4 740 человек) — несовершеннолетние.

Еще одним направлением профилактической деятельности стало выявление интернет-ресурсов, содержащих информацию о способах изготовления и употребления запрещенных веществ. За восемь месяцев в интернете было обнаружено 164 подобных ресурса. По каждому из них в Роскомнадзор были отправлены письма о необходимости блокировки.

ИА «Орелград»