В Орле музей ИЗО обследует предприниматель из Санкт-Петербурга

Подрядчик для работы в памятнике истории и культуры выбран в ходе электронного аукциона.

Всего было подано пять заявок на участие в отборе. Победителем признана индивидуальный предприниматель Марина Александровна Шурухо, указано на сайте «Госзакупки». Она запросила за свои услуги вдвое меньше начальной цены контракта. В итоге выполнение работ по обследованию строительных конструкций объекта культурного наследия регионального значения «Здание Дома политпросвещения обкома КПСС» обойдется в 649 430 рублей 91 копейку. Размер аванса – 30%. Срок исполнения контракта – 20 декабря 2022 года.

В здании №29 по улице Октябрьской в Орле расположено БУКОО «Орловский музей изобразительных искусств». Памятник давно нуждается в ремонте, несмотря на ежегодное выделение средств, подрядчик для обновления не находится.

По данным kartoteka.ru, Марина Шухо зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Санкт-Петербурге в 2018 году. Открыто множество видов деятельности, связанных с архитектурой и строительством. Данные о выполненных госконтрактах или участии в закупках отсутствуют.

ИА «Орелград»