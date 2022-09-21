В Орле недострои будут идентифицировать при помощи беспилотников

Осмотром зданий и выявлением правообладателей займется специальная комиссия.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о создании комиссии по осуществлению осмотров зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Председателем нового коллегиального органа назначен Владимир Плотников, начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла. Парахин также утвердил порядок проведения осмотров зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства.

Функциями комиссии являются проведение визуального осмотра либо осмотра с использованием технических средств для дистанционного зондирования земли (например, с применением беспилотных летательных аппаратов или иных подобных средств). В ходе осмотра обязательно должна производиться фотофиксация объекта недвижимости с указанием места и даты съемки. Фотографии затем прилагаются к акту осмотра здания.

Персональный состав комиссии с одновременным назначением ее председателя, секретаря и членов утверждаются официальным правовым актом администрации города Орла. Комиссия будет работать в выездном порядке. Изучать недострои, не выходя из кабинета, ее членам запрещено. Акты осмотра разрешено составлять как в бумажном виде, так и в электронном. Впоследствии акт может послужить приложением к проекту решения о выявлении правообладателя. Если здание окажется «прекратившим свое существование», то акт осмотра станет приложением к заявлению в орган регистрации прав о снятии с государственного кадастрового учета такого объекта.

ИА «Орелград»