В Орловской области дешевеют яблоки и смартфоны

Инфляция продолжает замедляться.

В Орловской области снижаются цены на яблоки, смартфоны и мясо. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Для того, чтобы бороться за покупателей, продавцам приходится сбивать цены. Особенно это касается яблок — высокая урожайность и увеличение площади яблоневых садов «сбивают» розничные цены.

Такая же картина наблюдается с ценами на мясо, особенно — свинину. В Орловской области она теперь стоит дешевле, чем в прошло году.

Среди непродовольственных товаров выделяются смартфоны. После резкого мартовского подорожания рынок стабилизируется, и теперь телефоны не только перестали дорожать, но даже стали дешеветь.

Продовольственная инфляция замедлилась до 14,7% – месяцем ранее она составляла 16,9%. Непродовольственная инфляция замедлилась до 18,7% после 19,3% в июле.

ИА «Орелград»