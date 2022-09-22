Граждане ЛДНР и Украины смогут принять участие в референдумах в орловском Городском центре культуры

22.9.2022 | 13:35 Новости, Политика

С этой целью облизбирком организует четыре избирательных участка.

Граждане Луганской и Донецкой Народных Республик, а также — Херсонской и Запорожской областей бывшей Украины, которые сейчас находятся в Орловской области, смогут принять участие в референдумах о вхождении их Малых Родин в состав Российской Федерации. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на облизбирком.

С этой целью Избирательная комиссия организует четыре участка. Все он будут расположены в Городском центре культуры на Комсомольской.

С самого начала Специальной Военной операции России на Украине Орловская область начала принимать большое количество беженцев с Донбасса, Запорожья, Херсонщины и Харьковщины. В настоящее время в регион прибывают все новые и новые партии вынужденных переселенцев.

Позавчера главы освобожденных территорий объявили о том, что в кратчайшие сроки будут проведены мероприятия, легализующие статус четырех бывших областей Украины. Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам поддержал эту инициативу.

ИА «Орелград»

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