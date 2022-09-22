Орловский сенатор Василий Иконников поднимет в Совфеде вопрос о поддержке семей мобилизованных россиян

22.9.2022 | 11:11 Новости, Политика

Это произойдет 3 октября при рассмотрении федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Василий Иконников намерен поднять в верхней палата парламента вопрос об усилении мер социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Об этом сообщил Иконников в своем телеграмм-канале.

«Государство должно поставить их в особые привилегированные условия. Это касается различных льгот: по оплате услуг ЖКХ, детских садов, обучения в ВУЗах и средне-специальных учебных заведениях, реструктуризация кредитов с последующим их списанием и других льгот. Семьи наших военных должны быть в центре внимания власти и эту заботу чувствовать», — заявил сенатор.

Свою инициативу Иконников планирует изложить коллегам 3 октября на заседании Совета Федерации. В этот день будет обсуждаться проект бюджета Российской Федерации на 2023-25 годы.

ИА «Орелград»

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