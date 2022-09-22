В Новодеревеньковском районе выпал град

Холодный сюрприз преподнесла орловцам стихия вечером 21 сентября.

Около 19:20 посреди ливня начала падать ледяная крупа. Поток был такой плотности, словно снегопад. По словам местных жителей, в некоторых домах отключились свет и вода. Фото и комментарии жителей Хомутово опубликованы «ОрелТаймс».

Отметим, 18 сентября гроза оставила без света 35 населенных пунктов в Орловской области. В деревне Новая Слободка семь домов остались без крыш. Одна кровля улетела за пять дворов. Местные жители говорят, что пронесся смерч.

ИА «Орелград»