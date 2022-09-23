Бастрыкину доложат о скандале  в управлении транспорта Орла

23.9.2022 | 11:34 Новости, Происшествия

Двое перевозчиков обвинили заммэра Вадима Ничипорова в вымогательстве. Чиновник отрицает свою вину.

Александр Бастрыкин

Накануне, 22 сентября, СУ СК России по Орловской области начал доследственную проверку по информации о возможных преступлениях коррупционного характера. Поводом послужило видеообращение предпринимателей Вадима и Марины Кривовой, обращенное к руководству города, области и  силовых структур. Они обвинили Вадима Ничипорова в мздоимстве и предвзятом отношении. 22 сентября чиновник ответил тоже видеороликом, в котором назвал утверждения предпринимателей ложью.

«Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК России по Орловской области Юдину П.И. доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, установленных в ходе проверочных мероприятий, и поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении пресс-службы СКР России.

ИА «Орелград»

 

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