COVID-19 в Орловской области: 400+ заражений за сутки

23.9.2022 | 12:47 Медицина, Новости

Госпитализированы 40 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области продолжает стремительно расти. Вчера было зарегистрировано уже 403 новых случая заражения.

Для Орловской области это очень высокий показатель. Большую часть периода, когда действовали ограничения, а региональные власти каждый день призывали к вакцинации, выявленных случаев было намного меньше. Как правило — в разы меньше.

Стоит отметить и довольно высокое количество госпитализаций — 40 случаев за сутки. При этом, один человек скончался.

ИА «Орелград»

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