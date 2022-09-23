COVID-19 в Орловской области: 400+ заражений за сутки

Госпитализированы 40 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области продолжает стремительно расти. Вчера было зарегистрировано уже 403 новых случая заражения.

Для Орловской области это очень высокий показатель. Большую часть периода, когда действовали ограничения, а региональные власти каждый день призывали к вакцинации, выявленных случаев было намного меньше. Как правило — в разы меньше.

Стоит отметить и довольно высокое количество госпитализаций — 40 случаев за сутки. При этом, один человек скончался.

ИА «Орелград»