Орловцев предупредили о мошенниках, предлагающих «откосить» от призыва

23.9.2022 | 11:34 Закон и порядок, Новости, Общество

Лица, принимающие импульсивные решения, могут и под мобилизацию попасть, и без денег остаться.

Специалисты Роскачества сообщают о том, что с началом частичной мобилизации в интернете стала процветать торговля «липовыми» справками и сбор персональных данных.

Согласно статистике поисковых систем, запрос «отсрочка» в последние дни достиг наивысшего уровня популярности, чем, как всегда, пользуются интернет-мошенники. Они предлагают фейковые медицинские справки или помощь в перемещении за пределы Российской Федерации.

Помимо классических схем с вымогательством денег и банальным обманом также широко распространены так называемые фишинговые сайты. Они под тем или иным предлогом собирают персональные данные граждан, которое в последствии могут быть использованы в преступных целях.

«Звонящие и пишущие «помощники» и «спасатели» могут просить данные от входа на Госуслуги, присылать базы данных для скачивания, предлагать перейти по ссылкам на различные сайты. Если человек на эмоциях соглашается, то в итоге его персональные данные оказываются скомпрометированы и появляется угроза информационной небезопасности», — рассказал Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

ИА «Орелград»

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