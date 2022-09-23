Орловчанка открыла показ Prada на Неделе моды в Милане

Модель Татьяна Чурбанова родом из Мценска, сообщает «Лента».

Снимки с показа опубликованы агентством Number Management в соцсетях. 21-летняя манекенщица в одежде Prada сезона весна-лето 2023 года.

Отметим, Таня Чурбанова училась на ветеринара в ОГАУ им. Парахина. После погружения в мир высокой моды девушка перевелась на заочное отделение.

В комментариях в группе «Подслушано Мценск» землячку поздравляют с успехом. Спорят, является ли труд модели «тяжким». Упрекают, что в интервью девушка говорит, что из Орла.

ИА «Орелград»