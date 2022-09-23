«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером круглого стола Фонда социального страхования в Орле

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером круглого стола Фонда социального страхования, который состоялся 22 сентября в конференц-зале провайдера в Орле. Специалисты компании организовали видеотрансляцию мероприятия на сайте газеты «Комсомольская правда», предоставив изданию интернет-канал на скорости 100 Мбит/с. Основными темами обсуждения стали итоги работы в 2021 году и новые направления развития государственного социального страхования. В беседе приняли участие представители регионального департамента здравоохранения, общественных организаций и ведущих СМИ области.

Марина Бака, коммерческий директор издания «Комсомольская правда в Орле»:

«Мы благодарны “Ростелекому” за помощь в проведении круглого стола, предоставление площадки, а самое главное – за качественное подключение к Сети. В режиме реального времени на сайте “Комсомольской правды” зрители трансляции узнали о важных проектах соцстраха и мерах господдержки, на которые они могут рассчитывать в рамках обязательного социального страхования».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы понимаем актуальность и значимость вопросов, которые поднимает Фонд социального страхования, поэтому второй год подряд выступаем партнером этого круглого стола. Наша высокотехнологичная сеть передачи данных позволяет быстро и качественно организовать широкополосный доступ в интернет, обеспечивая возможность участникам крупных мероприятий вести онлайн-трансляции надлежащего качества».

При подключении фиксированного интернета от «Ростелекома» у корпоративных клиентов есть возможность подобрать тарифный план, который будет максимально соответствовать их потребностям. Так, например, провайдер поможет выбрать оптимальную скорость передачи данных в зависимости от количества рабочих мест, времени просмотра видеоконтента, перспектив подключения дополнительных сервисов.

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