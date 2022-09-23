В Орле начались референдумы о присоединении к России новых субъектов

23.9.2022 | 11:19 Новости, Политика

Последний день референдума — 27 сентября.

Сегодня, 23 сентября, стартовали референдумы о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Помимо территорий новых вероятных субъектов РФ, контролируемых союзными войсками, в голосовании принимают участие вынужденные переселенцы, в том числе — находящиеся в Орловской области.

В Орле все четыре избирательных участка расположены в здании Городского центра культуры на улице Комсомольская. Референдум продлится до 27 сентября, а участки открыты с 10.00 до 18.00.

По словам политолога Сергея Маркова, оформление бюллетеней отличается. Если уроженцы Херсонской и Запорожской областей получают документ с информацией на двух языках (русском и украинском), то у ДНР и ЛНР бюллетени исключительно русскоязычные.

ИА «Орелград»

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