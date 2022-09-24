Госархив раскрыл уникальные документы об Орловщине

Открылась виртуальная выставка к 85-летию Орловской области.



На сайте Государственного архива Орловской области открылась виртуальная историко-документальная выставка «Орловской области 85: события, даты, люди». Как уточнили в этом учреждении, она посвящена 85-летию региона. Дело том, что свой юбилей Орловская область отмечает 27 сентября. В 1937 году было принято постановление ЦИК СССР «О разделении Западной и Курской областей на Смоленскую, Орловскую и Курскую области». К концу 1939 года Орловская область насчитывала 65 районов и пять городов областного подчинения: Орел, Брянск, Орджоникидзеград, Елец и Клинцы. Область занимала более 67 тысяч квадратных километров, в не проживало более 3,5 миллиона человек. Сегодня территория региона составляет 24,65 тысячи квадратных километров, численность населения — 714 094 человек.

«Выставка знакомит с ключевыми событиями и достижениями в сфере промышленности и сельского хозяйства области за прошедшие десятилетия, — сообщает Государственный архив Орловской области. — Заслуживают внимания материалы об участии орловцев во Всесоюзных сельскохозяйственных выставках, о стахановцах, о присвоении труженикам совхоза «Хомутовский» Новодеревеньковского района звания Героя Социалистического Труда, о награждении передовиков производства почетными грамотами, дипломами, Звездным вымпелом им. Ю.А. Гагарина».

Как говорят организаторы, интерес представляют документы о реализации в Орловской области в 2000-е годы национальных инвестиционных проектов «Развитие АПК» и «Пшеница-2000. Орел». Впрочем, «Пшеница-2000» оставила о себе недобрую память – до сих пор крупная задолженность по нему составляет немалую часть государственного долга Орловской области. Впрочем, как метко подметили организаторы, за прошедшие 85 лет Орловская область перелистнула и немало радостных и трагических страниц своей истории.

«Жители области, преодолевая трудности, двигались вперед, добиваясь значительных успехов в развитии народного хозяйства области, — говорят в архиве. — Орловская область активно участвовала в социалистических соревнованиях. По примеру донецкого шахтера, нашего земляка Алексея Стаханова, в области развернулось движение за повышение производительности труда на базе освоения передовых технологий».

Из представленных на выставке материалов следует, что в предвоенные годы Орловская область представляла собой высокоразвитый индустриально-аграрный район страны. На долю промышленности приходилось свыше 70 процентов всей валовой продукции области, действовало более 250 предприятий союзного значения. Главной отраслью промышленности являлись машиностроение и металлообработка. В сельском хозяйстве области насчитывалось 70 совхозов и 7395 колхозов. Орловщина занимала первое место в РСФСР по посевам картофеля, гречихи и конопли, являлась крупнейшим поставщиком зерна, фруктов и пенькопродукции. В колхозах были созданы крупные животноводческие фермы.

«Представляют интерес документы об участии орловцев во Всесоюзных сельскохозяйственных выставках, — добавляют в архиве. — Экспонируются тематический план показа достижений сельского хозяйства Орловской области на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1938 году и фотография посетителей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки у стенда коноплеводства в зале Орловского областного павильона в 1941 году».

ИА «Орелград»