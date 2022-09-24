В Орловской области прошли митинги в поддержку референдумов объединения

Под слоганами «Своих не бросаем», «Вместе с Россией — вместе навсегда», «Мы вместе»…

Накануне, 23 сентября на площади Ленина в Орле и в райцентрах Орловской области состоялись митинги в поддержку референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Орле в мероприятии приняли участие 7,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации города. В муниципальных образованиях Орловской области — около 14 тысяч человек, уточняет портал региона.

В этот же день в Орловской области стартовали и референдумы. По словам губернатора Андрея Клычкова, за первые часы свою волю выразили около 300 жителей Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей.

(Фото администрации Орла и Орловской области).

ИА «Орелград»