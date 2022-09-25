Орловец разбил собутыльнику голову бутылкой элитного виски

25.9.2022 | 15:14 Закон и порядок, Новости

За содеянное мужчине впоследствии пришлось отвечать перед судом.


Приговор был вынесен мировым судом Колпнянского района, перед которым предстал ранее судимый за наркопреступление житель одной из местных деревень. Его признали виновным в нанесении побоев и высказывании угрозы убийством двоим потерпевшим. По версии следствия, в первом случае мужчина умышленно причинил легкий вред здоровью своему приятелю. Дело происходило 8 марта 2022 года, когда компания праздновала Международный женский день. Отметим, что подсудимый вместе со своей сожительницей в тот день пришел в гости к знакомой супружеской паре.

Ближе к полуночи спиртное начало заканчиваться, и женщины – жена хозяина квартиры и подруга гостя — отправились за новой партией алкоголя. Дома остались двое мужчин, которое неожиданно что-то не поделили между собой. Завязался конфликт, в ходе которого гость сначала ударил хозяина дома кулаком по лицу, а затем схватил со стола полупустую бутылку виски известного лейбла «Ballantines» и обрушил ее на голову своего соперника. Потерпевший упал на пол, после чего гость начал его добивать. Сначала бил руками, а затем схватил сковороду и ею нанес своей жертве еще два удара. Следствие и суд расценили бутылку виски и сковороду в качестве оружия.

Выступившие в качестве свидетелей женщины рассказали суду, что самого избиения не видели, однако следы этой расправы были ужасными. В суде подсудимый свою вину признал. По его версии, на хозяина он напал потому, что тот оскорбил его жену. В свою очередь жена хозяина квартиры рассказала, что гость вел себя чрезвычайно агрессивно. Когда она вернулась домой, он напал и на нее, угрожая при этом кухонным ножом. Подсудимый даже порезал ей руку, из-за чего она реально испугалась за свою жизнь. Суд признал мужчину виновным по статьям 115 и 119 УК РФ и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

ИА «Орелград»

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