Клычков сообщил о начале рассылки повесток в рамках частичной мобилизации

По словам губернатора, первые повестки были отправлены вчера, 25 сентября.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в соцсетях о начале мобилизационных мероприятий в нашем регионе.

Глава региона отметил, что в последние дни была проделана большая работа, направленная на недопущение нарушений законодательства и недоработок. Начиная с 25 сентября орловцы, подлежащие призыву, начали получать повестки.

При этом, вероятность возникновения спорных ситуаций сохраняется, поэтому начиная с сегодняшнего дня будет работать горячая линия, на которой орловцы могут получить ответы на вопросы, связанные с мобилизацией:

«Дорогие друзья, в случае возникновения каких-либо вопросов прошу всех обращаться по телефону горячей линии 122, с завтрашнего дня (понедельник, 26 сентября — прим. «Орелград»), с 8:30 до 17:00, она начнёт свою работу для ответа на вопросы о частичной мобилизации. Если у вас возникли трудности, то задавайте вопросы мне в личное сообщение (пожалуйста, сразу оставляйте свои контакты и фио ) — буду отвечать на них сам или перенаправлять в компетентные органы для получения подробного и профессионального ответа», — сообщил Клычков.

ИА «Орелград»