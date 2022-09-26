В ЛДПР рассказали о подорожавшем в 1,5 раза детсаде на Ливенской

Проект Орловского регионального отделения ЛДПР «Мониторинг госзакупок» выявил очередное нарушение при строительстве социального объекта в областном центре. Речь идет о строительстве детского сада на улице Ливенской.

Как говорится в материалах партии, впервые закупку на работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания опубликовали 18 ноября 2020 года (закупка №0154300014620000639). Начальная максимальная цена контракта 145 548 040,20 ₽. Заказчиком выступила Администрация Орла, подрядчиком стало ООО «Авилон». Контракт в итоге заключили 14.12.2020, срок исполнения работ согласно контракту был обозначен датой 23.11.2021.

Через 2 дня после планируемой даты сдачи объекта, т.е. 25.11.2021 в закупках появилось допсоглашение №5. В контракт и сроки исполнения работ внесли изменения. Их перенесли на 01.09.2022, вопреки регламентирующему закупки 44-ФЗ. 18 февраля 2022 года допсоглашением №7 внесли существенное изменение в контракт: цена контракта выросла до 169 640 759,06, т.к. повышение стоимости работ свыше максимально разрешенного лимита в 10%, отмечается в публикации.

Полугодом позже, 27 июля, подчеркнули в ЛДПР, появилось новое допсоглашение №11, которое увеличило стоимость контракта до 212 112 944,72 рублей. Так стоимость контракта выросла в 1,5 раза по сравнению с первоначальной. 31 августа 2022, за день до планируемого дня сдачи объекта было опубликовано новое допсоглашение №14, согласно которому сроки работ продлили до 24.10.2022.