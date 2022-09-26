В Орловской области семья едва не осталась без дома из-за возгорания на кухне

26.9.2022 | 12:14 Новости, Происшествия

Спасатели оперативно ликвидировали опасное возгорание.

Вчера в Болхове было ликвидировано опасной возгорание, возникшее на кухне жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 17.27 стало известно о том, что загорелся первый этаж жилого дома на улице Карачевская. Загорелась кухня, но огонь в любой момент мог распространиться на смежные помещения дома и второй этаж.

К счастью, эта угроза была своевременно ликвидирована. Кухня площадью в 21 квадратный метр сгорела, но удалось избежать человеческих жертв и более масштабного ущерба. Причину пожара устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»

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