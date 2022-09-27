Дело серийного маньяка, убившего Вику Гнедову, передано в суд

Педофила из Залегощенского района подозревают в убийстве как минимум четверых людей. Также на его совести несколько изнасилований несовершеннолетних.

Маньяк Шавкат Шаяхмедов из села Казарь Залегощенского района полностью признал свою вину, и в ближайшее время предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Слесарь сельской школы будет обвинен в том, что на протяжении многих лет он совершал преступления против половой неприкосновенности детей и как минимум четыре раза убивал своих жертв. Самый громкий из инкриминируемых ему эпизодов — убийство девятилетней Вики Гнедовой, которое прогремело на всю страну в 2021 году.

После задержания преступника довольно быстро стало понятно, что это преступление не было единственным. Обвинение было предъявлено по следующим статьям:

пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам, малолетнего, с целью скрыть другое преступление),

ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование),

ч.3,4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее стал известен принцип, по которому убийца выбирал своих жертв: «немного отстают в развитии, миловидны, но главное: все, даже мальчики, внешне напоминают жену».

ИА «Орелград»