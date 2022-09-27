Орловцы, получившие повестки, начали приходить в военкомат: видео

Первые сборы проходят сегодня в Орле, Орловском муниципальном округе, Ливнах и Мценске.

Издание «Орловские новости» опубликовало видеозапись с обстановкой около областного военкомата. Сегодня первые орловцы, получившие повестки, прибыли на сборы.

Отметим, что на данный момент, по словам губернатора Андрея Клычкова, повестки рассылались только резервистам, зарегистрированным в Орле, Орловском муниципальном округе, Ливнах и Мценске. На данный момент этого достаточно, чтобы покрыть запросы Минобороны. Позже, по мере необходимости, частичная мобилизация коснется жителей других районов области.

Также губернатор отметил, что в первую очередь повестки направляются служившим орловцам, имеющим боевой опыт.

ИА «Орелград», видео «Орловские новости»