Орловцы, получившие повестки, начали приходить в военкомат: видео

27.9.2022 | 12:11 Видео, Новости, Общество

Первые сборы проходят сегодня в Орле, Орловском муниципальном округе, Ливнах и Мценске.

Издание «Орловские новости» опубликовало видеозапись с обстановкой около областного военкомата. Сегодня первые орловцы, получившие повестки, прибыли на сборы.

Отметим, что на данный момент, по словам губернатора Андрея Клычкова, повестки рассылались только резервистам, зарегистрированным в Орле, Орловском муниципальном округе, Ливнах и Мценске. На данный момент этого достаточно, чтобы покрыть запросы Минобороны. Позже, по мере необходимости, частичная мобилизация коснется жителей других районов области.

Также губернатор отметил, что в первую очередь повестки направляются служившим орловцам, имеющим боевой опыт.

ИА «Орелград», видео «Орловские новости» 

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