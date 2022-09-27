Орловцы засыпали чиновников вопросами о безопасности в школах

По словам мэра Юрия Парахина, школы охраняют не «дедушки», а ЧОПы.

После трагических событий в Ижевске родители орловских школьников обеспокоены судьбой детей и засыпают вопросами чиновников. В частности, активная дискуссия развернулась в комментариях на VK-странице губернатора Клычкова.

Аргументы родителей примерно одинаковы, вне зависимости от школы, где учатся их дети. Они утверждают, что на входе в школу дежурят люди пожилого возраста. При этом, некоторые из них — женщины, а многие, вероятно, имеют проблемы со здоровьем. Наблюдая эту картину, довольно сложно представить, как такая охрана может отразить потенциальное нападение вооруженного преступника, имеющего проблемы с психикой.

Городские власти настаивают на том, что дела с безопасностью в норме — тревожные кнопки есть, договоры с ЧОПами есть, а к концу года появятся еще и автоматизированные охранные системы.

«В школах охрана ЧОП, не «дедушки», — настаивает мэр Орла Юрий Парахин.

Отметим, что пока мамы школьников атакуют в соцсетях чиновников, папы параллельно в закрытых родительских чатах предлагают свою помощь в установке на дверях классов щеколд и прочих минимальных средств защиты.

ИА «Орелград»