Орловцы засыпали чиновников вопросами о безопасности в школах

27.9.2022 | 11:19 Новости, Общество

По словам мэра Юрия Парахина, школы охраняют не «дедушки», а ЧОПы. 

После трагических событий в Ижевске родители орловских школьников обеспокоены судьбой детей и засыпают вопросами чиновников. В частности, активная дискуссия развернулась в комментариях на VK-странице губернатора Клычкова.

Аргументы родителей примерно одинаковы, вне зависимости от школы, где учатся их дети. Они утверждают, что на входе в школу дежурят люди пожилого возраста. При этом, некоторые из них — женщины, а многие, вероятно, имеют проблемы со здоровьем. Наблюдая эту картину, довольно сложно представить, как такая охрана может отразить потенциальное нападение вооруженного преступника, имеющего проблемы с психикой.

Городские власти настаивают на том, что дела с безопасностью в норме — тревожные кнопки есть, договоры с ЧОПами есть, а к концу года появятся еще и автоматизированные охранные системы.

«В школах охрана ЧОП, не «дедушки», — настаивает мэр Орла Юрий Парахин.

Отметим, что пока мамы школьников атакуют в соцсетях чиновников, папы параллельно в закрытых родительских чатах предлагают свою помощь в установке на дверях классов щеколд и прочих минимальных средств защиты.

ИА «Орелград» 

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