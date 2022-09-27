Зарплата орловских чиновников стала меньше

Статистики сравнили зарплаты по разным профессиям сейчас и год назад.



Как уже писал «Орелград», оперативные данные о заработной плате опубликовал Орелстат. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за июль 2022 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области составила 38 743 рубля. По сравнению с июнем 2022 года она снизилась на 11,6 процента, а по сравнению с июлем предыдущего года увеличилась на 11,9 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2022 года снизилась по сравнению с июлем 2021 года на 3,6 процента.

Аналитики также подсчитали, как изменился уровень оплаты труда по видам экономической деятельности. Как отмечают в Орелстате, здесь по-прежнему сохраняется значительная дифференциация. Например, самые высокие заработки традиционно зафиксированы в финансовой и страховой деятельности. В июле 2022 года средняя зарплата здесь составила 63 616 рублей в месяц. Для сравнения, годом ранее она составляла ровно 55 тысяч рублей.

Второе место в текущем рейтинге занимает сфера государственного управления, где статистика учитывает заработки чиновников различного уровня. Текущий средний уровень зарплат в данной сфере составляет 46 831 рубль в месяц. Примечательно, что в июле 2021 года средний заработок чиновников был выше и составлял тогда 49 196 рублей. Интересно, что по кругу наблюдаемых профессий еще только в одной сфере зафиксировано снижение уровня зарплат по сравнению с прошлым годом. Речь идет об отрасли добычи полезных ископаемых. Год назад ее представители в среднем зарабатывали по 40 467 рублей ежемесячно, а сейчас их средний заработок опустился до отметки 37 982 рубля.

Также в Орелстате рассчитали отклонение уровня средней зарплаты по разным отраслям от уровня средней зарплаты по региону. Напомним, она составляет 38 743 рубля в месяц. Наибольшее превышение зафиксировано все в той же финансовой отрасли. Средний заработок финансистов на 24 873 рубля превышает среднеобластной уровень. Аутсайдером по данному показателю оказалась сфера образования. Средний заработок в ней в июле 2022 года составил всего лишь 24 277 рубля в месяц, что на 14 466 рублей меньше среднего заработка по региону.

ИА «Орелград»