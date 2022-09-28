Безработный и ранее судимый орловец признался в нанесении собутыльнику смертельный побоев

28.9.2022 | 15:13 Закон и порядок, Новости

На месте преступления задержанный рассказал и показал, как все произошло.

35-летний безработный и ранее судимый житель поселка Хотынец признался в нанесении смертельных увечий своему знакомому. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

26 сентября в одном из частных домов было обнаружено тело 43-летнего мужчина. Осмотр показал, что смерть носила криминальный характер. Дело было быстро раскрыто, и подозреваемый, находясь на месте происшествия, продемонстрировал механизм  совершения  им преступления.

Как оказалось, в вечернее время, находясь в гостях, он распивал спиртное с хозяином дома. В ходе застолье вспыхнула ссора, продолжившаяся множественными ударами руками и ногами по голове и туловищу. От полученных побоев потерпевший скончался на месте.

Возбуждено дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть». Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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