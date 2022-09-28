Двое орловских педагогов удостоились звания «Заслуженный учитель России»

Учитель биологии из школы № 11 и учитель информатики из школы № 19.

Два педагога, работающих в орловских школах, были удостоены звания «Заслуженный учитель России». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Такой чести удостоились учитель информатики и ИКТ гимназии №19 им. Героя Советского Союза В.И. Меркулова Константин Кривоногов и учитель биологии школы №11 им Г.М. Пясецкого Валентина Исьёмина.

Это произошло 26 сентября на торжественном приеме, посвященном 85-летию Орловской области. Как ранее сообщалась, из-за ситуации в стране власти отменили развлекательные мероприятия, однако все запланированные награждения прошли по плану.

В общей сложности в ходе приема благодарностей, почетных грамот и знаков отличия удостоились 35 человек.

ИА «Орелград»