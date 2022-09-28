У ЛДПР возникли вопросы к закупке строительству школы в Ливнах

Строительство еще одной школы в Орловской области находится под угрозой срыва из-за возможных финансовых махинаций.

История с финансовыми нарушениями при строительстве школ в Орловской области начинает носить массовый характер. Так, в рамках проекта «Мониторинг государственных закупок» орловского регионального отделения ЛДПР была произведена проверка документации по строительству дополнительного корпуса школы №2 в городе Ливны.

ООО «Авилон» стало единственным участником и победителем закупки №0154300000222000009 16 марта 2022 года.

В результате проверки было обнаружено, что единственный участник и победитель ООО «Авилон», уже известный срывами работы в Орле, но по неизвестной причине не внесенный в список недобросовестных подрядчиков, заключил контракт на строительство школы с администрацией города без определения авансирования, однако спустя две недели было заключено дополнительное соглашение об авансе размером 20%. Примечательно, что в графике работ указано 8 этапов строительства, которые в контракте по какой-то причине объединены в один. Согласно текущему законодательству Российской Федерации, размер аванса в таком случае должен быть прописан для каждого этапа, чего не было сделано, что создает потенциальную угрозу финансовых махинаций.

Вызывают вопросы отношения ООО «Авалон» и руководства региона. Так, в 2021 году компания сорвала строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле. Заказчик в лице Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области вместо того, чтобы истребовать неустойку и внести подрядчика реестр недобросовестных поставщиков, лишь разорвал контракт, что также вызывает вопросы о существовании собственных интересов руководства региона. Более того, ООО «Авалон» оказался замешан и в других скандалах, обнаруженных в рамках проекта «Мониторинг госзакупок»: увеличение стоимости строительства детского сада на улице Ливенской в 1,5 раза и непредусмотренные контрактом авансы при строительстве поликлиники в Ливнах.

Отметим, что обнаружение финансовых нарушений при строительстве школ в Орловской области не носит единичный характер. 27-го сентября прокуратура области возбудила уголовное дело по статье «мошенничество», вскрыв хищения на 30 миллионов рублей при строительстве школы №1225 по улице Зеленина. Теперь результаты проверки школы №2 в городе Ливны в рамках проекта «Мониторинг государственных закупок» может также заинтересовать прокуратуру, поскольку характер допущенных нарушений во многом идентичен, что может говорить об их системном характере.